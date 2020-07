Ohnehin nur zwei Wochen Ferien gibt es in Weissach und in Heimsheim. Das bleibt deshalb auch so. „Wir haben schon sämtliche Schließtage seit Ostern gestrichen“, sagt Weissachs Hauptamtsleiterin Nadine Pfaffeneder. Es werde zum Beispiel keinen pädagogischen Tag und keinen Putztag geben. Und in Heimsheim hat Alexandra Kreisle, die dortige Amtsleiterin für Bildung und Soziales, keine Nachfrage nach einer Notbetreuung festgestellt. „Viele haben ja auch Geschwisterkinder in der Schule, die dann Ferien haben“, sagt sie.