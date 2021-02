Wichtig ist für die Schule die Präzisierung Stammhaus, denn nur zwölf Klassen werden in der Stammschule in der Ostertagstraße unterrichtet, sechs dagegen in der Außenstelle Berufsschulstufe in der Nähe des Berufsschulzentrum sowie acht Klassen in Kooperationsschulen. Das sind an der Friedrich-Schiller-Schule in Renningen eine zweite und eine vierte Klasse, an der Sophie-Scholl-Schule in Leonberg eine Klasse 5, an der Theodor-Heuglin-Schule in Hirschlanden eine dritte und eine neunte, an der Theodor-Heuss-Schule in Rutesheim eine sechste und eine zehnte sowie an der Gerhart-Hauptmann-Realschule in Leonberg eine achte Klasse.