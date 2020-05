Trotz Corona Ein Restaurantbesuch ist problemlos möglich

Also muss ich als Gast keine Maske tragen?

Das verpflichtende Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nur für Personal mit Gästekontakt. Ich als Gast muss nach geltender Verordnung des Landes keine Maske tragen. Allerdings obliegt es den Gastronomen, das Tragen einer Maske für ihren Betrieb individuell festzulegen.

Ich muss im Restaurant meine Telefonnummer angeben. Auch gleichzeitig meine Adresse? Oder reicht eines von beiden?

Neben dem Namen genügt es, entweder die Adresse oder die Telefonnummer anzugeben. Wichtig ist, dass eine Kontaktmöglichkeit gegeben ist, um Infektionsketten nachverfolgen und eventuell betroffene Gäste schnell informieren zu können. Ein wichtiger Faktor ist hierbei auch die Dauer des Aufenthaltes, weshalb diese ebenfalls angegeben werden muss. Die Daten dienen ausschließlich der Auskunft gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde und müssen vom Gastwirt nach vier Wochen gelöscht werden.

Wie ist das mit den Wohnsitzen? Wenn meine Tante aus Mainz zu Besuch kommt und mein Bruder aus Köln: Kann ich mit denen essen gehen? Es sind ja meine Verwandten.

Hier gilt es zu unterscheiden: Im öffentlichen Gastraum einschließlich Außenbewirtschaftung darf lediglich der eigene Haushalt plus ein weiterer Haushalt an einem Tisch sitzen. Anders verhält es sich bei Nebenräumen und geschlossenen Gesellschaften: In diesem Rahmen können der eigene Haushalt und die erweiterte Familie, also die Tante aus Mainz und der Bruder aus Köln, oder – haushaltsunabhängig – bis zu zehn Personen zusammensitzen.

Manche Gäste vermissen die Salzstreuer auf dem Tisch. Müssen die wirklich weggelassen werden?

Explizit verboten sind Salzstreuer auf den Tischen nicht. Auch Speisekarten, Aufsteller und Ähnliches sind nicht untersagt. Allerdings muss eine konsequente Desinfektion aller Flächen und Gegenstände gewährleistet sein, weshalb einige Gastronomen auf abgepackte Salzportionen und Einwegspeisekarten zurückgreifen.

Und wie sieht es mit Tischdecken aus?

Auch Tischwäsche ist laut Verordnung nicht untersagt, da die Wahrscheinlichkeit, sich über Textilien zu infizieren, recht gering ist. In jedem Fall sollte Tischwäsche aber regelmäßig getauscht werden, auch wenn keine Verschmutzung ersichtlich ist.