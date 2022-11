Triumph des Nationalteams Gehörlosen-Golfer holen drei WM-Titel

In der Regel ist es nicht verkehrt, Superlative sparsam zu verwenden. In diesem Fall musste sich Heiko Burkhard aber doch einer außergewöhnlichen Formulierung bedienen. „Wir haben historisch abgeräumt“, sagte der in Leonberg wohnende Bundestrainer der Gehörlosen-Golfer, nachdem er mit einem Team aus Kauai zurückgekehrt ist. Auf dem zur Inselgruppe Hawaii gehörenden Eiland gewannen die deutschen Deafgolfer bei der Weltmeisterschaft drei Gold- und zwei Bronzemedaillen.