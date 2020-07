Renningen - Entwarnung für die Renninger: Wegen einer zu hohen Zahl an Bakterien in Teilen des Trinkwassernetzes muss die Stadt das gesamte Netz mit Chlor durchspülen lassen, in einzelnen Stadtteilen galt bislang sogar ein Abkochgebot. Dieses wurde nun in weiten Teilen aufgehoben. Allein im Gebäude des Gymnasiums Renningen, wo die Verunreinigung ihren Ursprung hat, gilt das Abkochgebot noch bis auf weiteres. Die Chlorierung des Wassers wird fortgesetzt, bis das Problem vollständig gelöst ist.