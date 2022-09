Trickdieb in Leonberg Beim Geldabheben bestohlen

Eine 64-Jährige ist am Samstag Opfer eines Trickdiebstahls in einem Leonberger Einkaufszentrum geworden. An einem Bankautomaten, der sich im Leo-Center befindet, hatte die Dame zunächst Bargeld abgehoben. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie um Hilfe beim Einzahlen von Bargeld an dem Automaten bat. Er hielt selbst einen 20-Euro-Schein in seinen Händen. Nachdem das gemeinsame Einzahlen scheiterte, entfernte sich der Unbekannte.