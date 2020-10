Weitere Fälle in Leonberg und Weissach

In Leonberg fiel am Montagvormittag eine 83-Jährige einem Betrüger zum Opfer. Der Unbekannte rief die Seniorin an und gab sich als falscher Bankmitarbeiter aus. Angeblich habe ein Familienangehöriger Geld von ihrem Konto abgehoben und sie müsse das nun ausgleichen. Als die Dame bei ihrer Hausbank vorstellig wurde, witterte eine aufmerksame Mitarbeiterin den versuchten Betrug.

Bereits Anfang Oktober kam es in Weissach zu Anrufen falscher Bankmitarbeiter. Die Polizei rät erneut dringend dazu, aufzulegen, wenn man Verdacht schöpft.