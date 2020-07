Zunächst riefen die Täter ihr Opfer am Donnerstagabend von 21 Uhr an etwa zehn Mal an und gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie erklärten der eingeschüchterten Frau, ganz in ihrer Nähe habe es mehrere Einbrüche gegeben und sie seien um die Sicherheit der Wertgegenstände in ihrem Haus besorgt.