Triathlon-Langdistanz Mit Bestzeit zum EM-Titel

Die 32-Jährige gewann in ihrer Altersklasse W 30 und darf sich somit Europameisterin nennen. Gleichzeitig löste sie mit ihrer Zeit auch das Ticket für den Ironman auf Hawaii am 6. Oktober. Angesichts des überragenden Ergebnisses zückte sie noch am Pfingstmontag ihre Kreditkarte und meldete sich für den legendären Wettbewerb an.