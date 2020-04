Traumpalast Leonberg Vielleicht klappt’s doch noch mit James Bond

Autokino in Corona-Zeiten

Den Kopf lässt die Kino-Familie aber nicht hängen. „Wir werden am 8. Mai in Schorndorf ein Autokino aufmachen“, sagt Marius Lochmann. Ob das auch eine Idee wäre für Leonberg? „Wir machen jetzt erst mal Schorndorf. Und dann kann man mal schauen, was in Leonberg möglich ist“, sagt er diplomatisch. Er sei auf jeden Fall begeistert davon, wie die Kunden dem Traumpalast die Stange halten und weiter Gutscheine kaufen. Auch wenn nicht klar ist, wann sie diese dann einlösen können.