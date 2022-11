Traditionsfest in Leonberg Pferdemarkt findet 2023 wieder statt

Marketing-Offensive längst überfällig

Zu Beginn dieses Jahres, als feststand, dass der Pferdemarkt zum zweiten Mal in Folge ausfallen würde, hatte Pirzer angekündigt, dass er auf jeden Fall frischen Wind in die Veranstaltung bringen wolle. Das gesamte Veranstaltungsteam um die Pferdemarkt-Projektleiterin Katharina Mikait sei trotz der Ausfälle produktiv gewesen. So wurde eine Marketing-Offensive gestartet, die längst überfällig gewesen sei, meinte der Amtsleiter zu diesem Zeitpunkt.