Tradition in Leonberg 2023 wieder Pferdemarkt – nur ein bisschen anders

Auftakt ist das Therapeutische Reiten

So fällt der Startschuss in gewohnter Weise am Freitag, 10. Februar, im Reiterzentrum Tilgshäusle mit dem Seminar für Therapeutisches Reiten, am Montag folgt das traditionelle Seminar für Reitlehrer. Auf dem Programm stehen zudem ein Demonstrationstraining aller Leonberger Tischtennis-Vereine, der Rathaus-Sturm, der Vergnügungspark, ein Krämermarkt und der traditionelle Höhepunkt – der Umzug am Pferdemarktdienstag durch die Stadt. Feucht-fröhliches Beisammensein ist wieder in den legendären Pferdemarktkellern angesagt. „Wir fragen gerade an, wer im nächsten Jahr wieder die Keller öffnen möchte“, sagt Katharina Mikait, die Veranstaltungsmanagerin beim städtischen Amt für Kultur und Sport. Da werde sich zeigen, wer diese Aufgabe personell und bei gestiegenen Energiekosten auch finanziell stemmen könne.