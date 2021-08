Tradition in Heimsheim Backhäuser werden saniert

Ursula Kastl, die Vorsitzende der Landfrauen in Heimsheim, kann das nur bestätigen. Erst Anfang August hatte der Verein eine Gruppe Schüler zu Gast, die gemeinsam mit den Landfrauen ihr eigenes Brot und ihren eigenen Streuselkuchen ganz traditionell gebacken haben. „Viele sind da ganz erstaunt, wie einfach das mit dem Streuselkuchen geht“, erzählt Ursula Kastl. „Und dass man das alles auch mit der Hand machen kann. Da hieß es schon mal: ,Bei uns daheim macht das der Thermomix.‘“ Ihr ist es wichtig, die traditionsreichen Backhäuser für die zukünftigen Generationen zu erhalten, ganz nach dem Motto der Landfrauen: Altes bewahren, Neues entdecken, und sie jungen Menschen nahezubringen. „Und wir merken: Dieses Alte wird auch für Jüngere immer interessanter, die Angebote in den Ferien werden immer sehr gerne angenommen.“

Landfrauen verwenden noch Reisigbüschel

In den Heimsheimer Backhäusern wird jedoch nicht nur die reine Backtradition am Leben gehalten. „Wir verwenden sogar noch Reisigbüschel zum Anheizen“, erklärt Ursula Kastl. Früher nahm man zum Heizen des Ofens statt kostbarem Holz das Schnittgut von Obstbäumen. So waren die Wiesen aufgeräumt, und man bekam günstiges Heizmaterial.

„Früher war das Gang und Gebe, heute wird das kaum noch gemacht“, sagt Ursula Kastl. Bei den Heimsheimer Landfrauen schon. Wie früher schneiden sie das Schnittgut in 50 bis 60 Zentimeter lange Stücke und binden diese dann zu Bündeln zusammen.

Wegen der veralteten Öfen ist das Backen derzeit nur eingeschränkt möglich. Sie können nicht voll befüllt werden, da die Böden zum Teil kaputt sind. „Wir sind deshalb alle sehr dankbar, dass die Stadt und der Gemeinderat geschlossen hinter der Entscheidung stehen.“