Touristikmesse CMT Fasnet, Heckengäu und Leonberger Hunde

Der Landkreis Böblingen ist wie Leonberg an allen Messetagen mit einem Stand in Halle 6 (Region Stuttgart) vertreten und wirbt in diesem Jahr vor allem für die Naturräume Schönbuch und Heckengäu, aber auch für die Fasnet. Dafür werben auch der Weil der Städter Bürgermeister Thilo Schreiber und Vertreter der Narrenzunft AHA am Montag, 13. Januar, um 14 Uhr auf der SWR-Bühne. Dazu gibt es jeden Tag wechselnde Aktionen am Stand des Landkreises. So geben sich auch die Streuobstkönigin Nina Krippentz (am Dienstag und Freitag) sowie ihre Prinzessin Laura Mutschler am beiden Samstagen die Ehre. Am letzten Messetag ist auch Weil der Stadt mit seinen Tourismusangeboten vertreten. Dort steht für 2021 das große Kepler-Jubiläum an.