Köpfe abgetrennt

In der Nacht zum Sonntag waren bislang Unbekannte auf das Gartengrundstück gelangt, indem sie vermutlich einen Zaun überfahren haben. Nach jetzigem Ermittlungsstand schächteten sie vier Lämmer, möglicherweise im Rahmen eines Rituals, und trennten ihnen die Köpfe ab. Drei der Tiere, so vermutet die Polizei, nahmen sie noch am Tatort aus und ließen die Überreste liegen. Das vierte Schaf konnten die Täter nicht mehr ausweiden. Offenbar wurden sie am Tatort gestört.