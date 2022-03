„Tortis Kitchen“ in Weissach Start-up setzt auf „Qualität aus der Dose“

Mittlerweile hat die kleine Manufaktur bereits 18 verschiedene Spezialitäten im Sortiment. Bis jetzt ist das Angebot, das auch Soßen, Dressings und Kräuterbutter beinhaltet, sehr fleischlastig. Thorsten Nufer möchte die Palette aber stetig erweitern und künftig mehr vegetarische und vegane Produkte aufnehmen. Darüber hinaus gehört es zum Konzept, immer wieder saisonale Spezialitäten herzustellen.

Vertrieb in der ganzen Region aufgebaut

Momentan ist der Gastronom sieben Tage in der Woche in den „Ratsstuben“ anzutreffen. Wenn er nicht gerade im Restaurant zu tun hat, kümmert er sich im eigens dafür umgebauten Obergeschoss um die Produktion. Neben dem Onlineshop Tortis-Kitchen.de und dem Verkauf direkt in Weissach hat er einen Vertrieb über 16 Märkte in der Region aufgebaut.

Bei Edeka Neumann in Rutesheim, im E-Aktiv-Markt in Höfingen, in mehreren Getränkemärkten und auf dem samstäglichen Wochenmarkt in Leonberg sind seine Produkte unter anderem zu bekommen. In seinem Wohnort Korntal hat er mit der Bäckerei Hieber und dem Edeka-Markt sogar zwei Verkaufsstellen. Dabei will es der Firmenchef aber nicht belassen. Bereits im April möchte er in der Region Verkaufsautomaten aufstellen, die rund um die Uhr nutzbar sind, zum Beispiel in Ditzingen und Hemmingen.

Auch ansonsten ist Thorsten Nufer auf Expansionskurs. Seine neue Firma soll in den kommenden zwei Jahren weiter wachsen. Momentan kann dieses zweite Standbein seinen Restaurantbetrieb noch nicht ersetzen. Wenn der Pachtvertrag in Weissach ausläuft, möchte er die „Ratsstuben“ aber ganz aufgeben und sich nur noch auf „Tortis Kitchen“ konzentrieren. Um bis dahin Gas zu geben, sind seine Frau und seine Schwägerin in das Start-up eingestiegen. Auch sein Bruder wird künftig im Betrieb mitarbeiten.

Wenn der Laden richtig brummt, möchte Thorsten Nufer mehr Restaurantpersonal in die Firma übernehmen. Während der Pandemie hat der Gastronom einen Teil seiner Mitarbeiter dadurch halten können, dass er sie in der Herstellung der Konserven beschäftigt hat. Schon jetzt ist der Firmenchef daher dabei, sich nach einer neuen Produktionsstätte umzusehen, denn in der Bahnhofstraße in Weissach wird der Platz allmählich knapp.