Toom in Gerlingen Diebe im Baumarkt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Wie die Polizei berichtet, war der 42-Jährige gegen 13.45 Uhr mit einem bislang unbekannten Begleiter in dem Baumarkt in der Weilimdorfer Straße unterwegs. Dort soll er mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von knapp 400 Euro in seinem Hosenbund verstaut und die Kasse passiert haben, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hatte das Vorgehen der beiden Männer beobachtet und sprach diese an, woraufhin beide versuchten zu flüchten. Während dem noch Unbekannten die Flucht gelang, konnte der 42-jährige Tatverdächtige von dem Ladendetektiv und einem Baumarkt-Mitarbeiter festgehalten werden. Laut ihrer Aussage hat sich der 42-Jährige mit Gewalt gegen das Festhalten gewehrt, dennoch konnten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.