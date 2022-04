Vermutlich im Zusammenhang mit einem medizinischen Notfall ist ein 81-Jähriger am Mittwochabend bei einem Unfall in Korntal-Münchingen verstorben. Laut Zeugenaussagen sei der Senior mit seinem Mercedes gegen 18.10 Uhr auf der Hans-Sachs-Straße in Korntal unterwegs gewesen und habe dort bereits drei geparkte Fahrzeuge beschädigt.