Tödlicher Unfall in Gerlingen vor Gericht Illegales Autorennen oder Aufholjagd?

Diese äußerte er in verschiedenen Nachrichten via Smartphone an Freunde. So schrieb der 18-Jährige, dass sein Kumpel nicht beschleunigt hätte um aufzuholen, wäre er nicht mitgefahren. Was, wenn er wirklich schuld sei am Unfall? Der Verteidiger nahm diese „Wahrnehmung“ zum Anlass für Kritik an der Polizei: Er warf ihr vor, dass sie nicht auch diese These aufgestellt habe: Der 19-Jährige habe aufschließen wollen. Dies habe bei den Zeugen womöglich den Eindruck erweckt, dass beide Autos zu schnell gewesen seien.

Statt die Zeugen zu fragen, ob das hintere Auto habe aufholen wollen, seien sie nur nach dem Abstand gefragt worden. Laut der Polizeibeamtin hätten einige Zeugen von sich aus gesagt, dass bloß das hintere Auto zu schnell gefahren sei. Der Prozess wird am 9. Juli fortgesetzt.