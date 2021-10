Tödlicher Unfall bei Rutesheim VW kracht frontal auf Hubsteiger

Rutesheim - Auf der Kreisstraße zwischen Rutesheim und Flacht ist es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Laut den bisherigen Ermittlungen war die 63-jährige Fahrerin eines VW gemeinsam mit ihrem 76 Jahre alten Beifahrer gegen 8.30 Uhr von Flacht kommend in Richtung Rutesheim unterwegs. Eine von einem 22-Jährigen gelenkte Arbeitsmaschine, ein sogenannter Hubsteiger, kreuzte von einem Feldweg aus Richtung Grillplatz Lerchenberg kommend die Fahrbahn. Zwei Kollegen des 22-Jährigen sicherten dieses Manöver auf der Kreisstraße in beide Richtungen ab. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die 63-Jährige frontal auf die Arbeitsmaschine auf.