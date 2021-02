Tödlicher Unfall auf der A 8 Lkw-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß

Die Situation wurde von dem ihm nachfolgenden 50-jährigen Lkw-Fahrer offenbar zu spät erkannt. Er fuhr auf seinen Vordermann auf. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu und verstarb noch am Unfallort. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe war noch bis in die Abendstunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zurück bis Heimsheim. Neben Einsatzkräften der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt an der Unfallstelle.