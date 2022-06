Tödlicher Streit in Weil der Stadt Mann steigt in S-Bahn ein und stirbt

Die Polizei bittet Zeugen, die am Samstagabend am Bahnhof in Weil der Stadt etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 08 00 / 10 02 25 an die Sonderkommission zu wenden. Der 63-Jährige hielt sich zur tatrelevanten Zeit sowohl im Bahnhofsbereich als auch auf dem Bahnsteig auf. Um 18.27 Uhr fuhr die S 6 aus Stuttgart ein. Wenige Minuten später stieg das Opfer in die wartende S 6 in Fahrtrichtung Stuttgart und brach dort zusammen.