Tischtennis Zum Team-Cup in den Sommermonaten

Der Sommer-Team-Cup wird in zwei Runden ausgetragen, die sich über den Zeitraum von Ende Mai bis Ende August erstrecken. Für die erste Runde werden die gemeldeten Mannschaften innerhalb ihrer Leistungsklasse in Vierergruppen eingeteilt. Diese werden geografisch möglichst sinnvoll zusammengestellt, um lange Fahrtwege zu vermeiden. Jede Mannschaft spielt einmal gegen jedes andere Team, die Einzelergebnisse fließen dabei in das persönliche Ranking (TTR) ein. Nach Abschluss der ersten Runde werden die Erst- und Zweitplatzierten in sogenannte „Champions-Gruppen“ eingeteilt. Analog dazu werden auch die Dritt- und Viertplatzierten neu zusammengestellt. Es wird kein detaillierter Spielplan vorgegeben, vielmehr organisieren die Mannschaften die Termine und Spielorte in Eigenregie.