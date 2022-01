Tischtennis Wie geht es weiter mit der Punktrunde?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wegen Corona – Leonberg/Eltingen meldet Team ab

Rainer Franke und seine Präsidiumskollegen sind momentan nicht zu beneiden. „Es ist extrem schwierig, den richtigen Weg auszuloten“, gibt er zu. Und er weiß: So wie Anfang Dezember viele den Kopf schüttelten, weil der Verband die Saison auf Grund der in Kraft getretenen 2G-plus-Regel unterbrach, so wird es auch Ende Januar wieder zahlreiche Kritiker geben, unabhängig von der Verlautbarung.

Doppelrunde auf Bundesebene

Während in den Bundesspielklassen (ab Oberliga aufwärts) laut DTTB die Doppelrunde angestrebt wird, ist die weitere Vorgehensweise in den Verbands- und Bezirksspielklassen offen denn je. Verbandsgeschäftsführer Thomas Walter: „Es wird wohl auch die Möglichkeit eruiert, die einzelnen Ligen eigenständig über die Durchführung einer Doppelrunde entscheiden zu lassen. So kann eine Spielklasse mit sieben Mannschaften durchaus noch ihre Saison komplettieren, während es in einer Liga mit zwölf Mannschaften schlichtweg terminlich unmöglich ist, noch alles durchzuziehen. Zumal es noch einige Vorrundenspiele nachzuholen gilt.“

Fest steht derweil für den Böblinger Bezirksvorsitzenden Andreas Kopp (SV Rohrau), dass am ersten Februar-Wochenende noch nicht gespielt wird. „Selbst wenn das Präsidium Ende Januar beschließen sollte, die Saison, in welcher Form auch immer, fortzusetzen, erscheint es mir persönlich sehr schwer vorstellbar, dass dies bereits fünf Tage später umgesetzt werden soll.“