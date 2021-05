Tischtennis Sind Sechser-Teams bald Geschichte?

Leonberg - Sieht man einmal von den coronabedingten, temporären Modifikationen in der Wettspielordnung ab, war es zuletzt in der Tischtennisszene in puncto Regeländerungen recht ruhig. Einzig mit der Umstellung von den alten Zelluloid- auf die Plastikbälle sah man sich im vergangenen Jahrzehnt konfrontiert. Nun beginnt es an mancher Stelle wieder zu brodeln: Sowohl der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) als auch zwei Verbände setzen in ihren Spielklassen im Männerbereich zukünftig auf Vierer- statt Sechserteams. Droht hier die Abkehr von einem traditionellen Mannschaftssystem?