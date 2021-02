Tischtennis Saisonabbruch ohne Auf- und Abstieg

Weniger Partien im Jugendbereich

Laur bezieht sich dabei ausdrücklich auf den Erwachsenensport. Gerne hätte er hingegen eine Fortsetzung in den unteren Spielklassen der Jugend gesehen. „Beim Verbandsjugendtag war der einhellige Tenor, dass man die Jugendspielklassen zu einem sportlichen Ende hätte bringen können, da dort deutlich weniger Partien offen waren“, so Laur.

Sorgen macht den Mitarbeitern des Verbandes, dass die Aktiven, vor allem die Kinder und Jugendlichen, dem Tischtennissport erhalten bleiben. Entsprechend arbeitet TTBW derzeit an alternativen Spielangeboten für die Sommerzeit. Für den Fall, dass die Infektionslage in den Monaten April bis Juli wieder Sport in der Halle zulässt, will man vorbereitet sein. Dabei wird an einen Team-Cup, das TTBW-Race und organisierte Freundschaftsspiele, gedacht. „Wichtig ist, dass wir Tischtennis ermöglichen und Perspektiven bieten“, so Franke, der zudem die wichtige Aufgabe darin sieht, ehrenamtliche Mitarbeiter in den Bezirken und Vereinen für die – mehr denn je wichtige – Nachwuchsarbeit zu motivieren. „Alle Ideen sind willkommen“, sagt der Präsident.