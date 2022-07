Tischtennis Reduzierter SV Leonberg/Eltingen spielt zwei Klassen tiefer

Die Leonberger gehen als einer der großen Verlierer aus der Coronapandemie hervor – statt Verbandsliga spielen sie nun mit deutlich reduziertem Kader zwei Klassen tiefer. Aufgrund der zahlreichen Neuzugänge für die zweite Mannschaft sieht Sindelfingens Abteilungsleiter Carsten Seeger das Team in der Landesliga gut aufgehoben. „Wir haben da eine solide Truppe am Start, der Klassenerhalt sollte machbar sein.“ Wohlwollend nahm man die unverhoffte Kunde auch bei der SV Böblingen II zur Kenntnis. „Wir freuen uns, dass wir in der Landesliga bleiben dürfen“, sagt Marcel Manis.

Der Vizemeister darf aufrücken

Ob der nachträgliche Aufstieg für den TTV Gärtringen II in die Landesklasse ein sportlicher Segen ist, wird sich noch zeigen. Dadurch, dass die Leonberger Zweite ihre Mannschaft weiter unten meldete, durften die Gärtringer als Bezirksliga-Vizemeister noch aufrücken.