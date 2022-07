Tischtennis-Ranglistenturnier Altkreis-Duo nimmt die nächste Hürde

Spitzenplatzierung angepeilt

Nachdem Topfavorit Samuel Schürlein frühzeitig passen musste, spielten sich bei den Jungen der Altersklasse U 19 die anderen Mitfavoriten in den Vordergrund. Wobei im Vorfeld sicherlich nicht alle den Hemminger Fabian Haid als Turniersieger auf der Rechnung hatten. „Ich hatte am Anfang zu meiner Trainerin mit einem Schmunzeln gesagt, dass ich heute gewinne“, sagte Fabian Haid, der das dann aber schnell relativierte. „Unter die ersten Drei oder Vier wollte ich schon kommen, aber dass ich am Ende ganz oben stehe, ist natürlich eine tolle Sache“, so der kommende Verbandsligaspieler. Dabei begann der Wettbewerb gar nicht optimal für den 17-Jährigen, als er in der zweiten Runde gegen Geburtstagskind Luke Hofferer (ASV Grünwettersbach) in vier Sätzen den Kürzeren zog. Später gegen Mitfavorit Mathis Braunwarth (SSV Ulm) lieferte Fabian Haid nach eigenem Bekunden eines seiner besten Spiele ab. „Ich bin hoch motiviert in dieses Spiel gegangen und habe einfach alles getroffen“, schwärmte er noch nach Turnierende von diesem Auftritt.