Tischtennis im TSV Korntal Deshalb startet ein Mädchen-Team in einer Frauen-Liga

Unter den rund 60 Tischtennis spielenden Kindern des TSV Korntal ragen sechs bis acht heraus, die unter der Anleitung von Szilvia Kahn noch besser werden sollen. „Sie trainieren schon wie kleine Profis jeden Tag – im Verein, am Verbandsstützpunkt in Karlsruhe und darüber hinaus noch privat bei Szilvia Kahn und Torben Wosik“, erzählt Wagner. Das schlägt sich in den Ergebnissen nieder: Bei den Bezirksmeisterschaften in Bietigheim Anfang Oktober stellte der TSV Korntal bei den Mädchen in neun von elf Altersklassen die Siegerin. Die 14-jährige Paulina Friebe spielte kürzlich in Saarbrücken die Qualifikation für das DTTB-Top-24-Ranglistenturnier, die zehnjährige Ksenija Poznic gewann das DTTB-Sichtungsturnier im thüringischen Bad Blankenburg und gilt damit als Beste ihres Jahrgangs in Deutschland. Mit der neunjährigen Dana Haspel auf Rang drei belegte der TSV Korntal dort sogar noch einen zweiten Podestplatz.