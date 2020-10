Tischtennis im Altkreis Leonberg Der Spielbetrieb ruht ab sofort

Im Anschluss an Beratungen mit den Bezirksverantwortlichen wird das TTBW-Präsidium je nach der Entwicklung der Corona-Pandemie im November entscheiden, ob im Dezember noch gespielt werden kann und in welcher Form der Spielbetrieb fortgesetzt wird. Eine mögliche Alternative: die fehlenden Partien der jetzt unterbrochenen Vorrunde werden in der zweiten Saisonhälfte ausgetragen. Die Wertung über Meisterschaft und Abstieg würde dann am Ende einer sogenannten Einfachrunde vorgenommen.