Tipp Kick in Hirschlanden Vier Turniere zum runden Jubiläum

Die finden mittlerweile aber unter ganz anderen Vorzeichen statt. Gespielt wird auf einem 100 x 70 Zentimeter großen Spielfeld auf einer Filzgrundlage, die handelsüblichen Tore sind durch Stahltore ersetzt. Die Tipp-Kick-Männchen werden von jedem Spieler individuell „manipuliert“ – ähnlich wie beim Golf die Schläger werden je nach Situation unterschiedliche Spielerfiguren eingesetzt. Um einen Eckball direkt zu verwandeln, wird ein anderer Spieler benötigt, als um den Ball mit einer Geschwindigkeit von circa 35 Stundenkilometern vom eigenen Strafraum aus in das gegnerische Tor zu befördern.

Der Glücksfaktor spielt fast keine Rolle

Auch der Torhüter ist getunt. Er hat keine Druckknöpfe mehr, sondern wird von den „Profis“ manuell bewegt, seitlich sowie vor- und zurückgeschoben. Beherrscht beim normalen Spiel der Glücksfaktor, ob der Ball auf Schwarz oder Weiß liegen bleibt, das Spiel, so können die Profis den zwölfeckigen Ball mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent auf die eigene Farbe legen. Ein Spiel dauert 2 x 5 Minuten. Die Ergebnisse ähneln in der Höhe denen beim Eishockey.

Ein kleiner Auszug aus der Erfolgsliste: 1992 holten die Hirschlander mit dem deutschen Pokalsieg ihren ersten großen Mannschaftstitel. Es kamen noch drei weitere Pokalsiege (2001, 2002, 2014) und drei deutsche Mannschaftsmeisterschaften (2009, 2010, 2013) dazu. Seit dem ersten Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 1989 ist der TKC Hirschlanden mit einer kleinen Unterbrechung immer in der ersten Liga.

Mit drei Teams in der Bundesliga

2011 war der Verein als erster in der deutschen Tipp-Kick-Geschichte gleich mit drei Mannschaften in der höchsten nationalen Spielklasse vertreten. Dreimal stellte der Club den deutschen Einzelmeister. Jens König triumphierte im Jahr 2000, Benjamin Buza setzte sich 2013 in Hildesheim die Krone auf und verteidigte den Titel ein Jahr später in heimischer Halle. Ein Erfolg der Gastgeber wäre das i-Tüpfelchen 50 Jahre nach der Vereinsgründung. Doch ganz egal, wie die Titelkämpfe im Seehansen auch enden – Andreas Sigle wird in gewohnter Manier ganz genau Buch führen.

Vier Turniere am Jubiläumswochenende

55. Deutsche Einzelmeisterschaft

Auslosung Samstag, 9.30 Uhr. Spielbeginn Samstag, 10 Uhr. Spielbeginn Sonntag, 9 Uhr. Play-Off der besten 16 Sonntag, ab 15 Uhr.

38. Glemsgau-Pokalturnier

Auslosung Samstag, 19 Uhr. Spielbeginn Samstag nach Runde drei der Deutschen Einzelmeisterschaft. Spielbeginn Sonntag, 9 Uhr.

Deutsche Einzelmeisterschaft der Damen

Auslosung Sonntag, 10.30 Uhr. Spielbeginn Sonntag, 11 Uhr.

Deutsche U 18-Einzelmeisterschaft

Auslosung Sonntag, 10.30 Uhr. Spielbeginn Sonntag, 11 Uhr.

Turnierort

Alfred-Fögen-Halle, Seehansen 5, Ditzingen-Hirschlanden

Coronaregeln

Beim Turnier dürfen nur Aktive mitmachen, beziehungsweise auch als Zuschauer in die Halle kommen, welche geimpft, getestet (nicht älter als 24h) oder von Covid-19 genesen sind. Zum jetzigen Stand wird ohne Mundschutz gespielt. Zuschauer müssen einen Mundschutz tragen. Die Kontaktdaten von Aktiven und Zuschauern werden dokumentiert.