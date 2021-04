Tierschutz in Leonberg Der Nabu rettet Kröten an der Glems

Bei diesen nächtlichen Kontrollen wurden allein 250 Tiere von der Straße eingesammelt. Insgesamt 2100 Amphibien konnten 2020 hier im Gebiet Mühlstraße gerettet werden. „In diesem Jahr sind allerdings deutlich weniger Tiere unterwegs, weil es so trocken und zu kalt ist“, erklärt Roland Krebs. Erst bei einer Temperatur ab fünf Grad und Feuchtigkeit beginnen die Tiere wie auf Kommando zu wandern.

„Seit März haben wir erst 750 Tiere gefunden“

Bergmolche sind winterhärter als Feuersalamander, die erst bei höheren Temperaturen unterwegs sind. „Seit März haben wir erst 750 Tiere gefunden, normal wäre es in diesem Zeitraum das Doppelte“. Wenn es dann auf ihrem Weg zum Tümpel wieder zu kalt wird, graben sie sich unterwegs einfach wieder ein. Am häufigsten finden die Tierschützer hier Bergmolche, gefolgt von Erdkröten, Teichmolchen und verschiedenen Froscharten. „Insbesondere ist hier im Bereich des Schützenhauses der seltene Feuersalamander zu finden, eine geschützte Art.“

Während der Krötenwanderung gilt im Höfinger Täle auf der Mühlstraße eine besondere Verkehrsregelung. In der Zeit von 20 bis 6 Uhr ist die Durchfahrt nur den Anliegern gestattet. Tempo 30 herrscht hier sowieso. Doch was ist das Schützenswerte an den Kröten? „Das Verschwinden von Kröten, Fröschen und Molchen würde ein empfindliches Loch in die natürliche Nahrungskette reißen“ erklärt Roland Krebs. „Die Tiere fressen Käfer, Spinnen, Würmer; sie sind aber auch wichtige Beutetiere für vielerlei Vögel, Reptilien und Säugetiere. So hat jede einzelne Art ihre Bedeutung im Ökosystem.“

Deshalb geht die Bitte der Umweltschützer an Autofahrer, aber auch an Radfahrer und Fußgänger: „Rücksicht nehmen, langsam fahren in Gebieten mit Amphibienwanderung oder diese Bereiche ganz meiden“, sagen die Fachleute.