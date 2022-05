Nach der durch die Corona-Pandemie bedingten zweijährigen Zwangspause hatte die Hilfsorganisation in Leonberg endlich wieder ihr beliebtes Maibockfest gefeiert, das mit dem traditionellen Krugstemmen eröffnet wurde. Und die Menschen strömten in der Mainacht und am Feiertag zum THW-Gelände im Gewerbegebiet Hertich. Kein Wunder also, dass nicht nur der THW-Chef Matthias Schultheiß mehr als zufrieden mit der Veranstaltung war.