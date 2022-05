Thomas Strobl beim Bundesschwabenball in Gerlingen „Auch in schweren Zeiten Festtagsgewand rausholen“

Angst, dass die Idee der Freiheit und der Demokratie stärker ist als eine politische Ordnung, die von Angst, Repression und Unterdrückung lebt. Diesem Ungeist unserer Tage setzten wir Veranstaltungen wie den Bundesschwabenball entgegen – und bringen damit aus unserer Geschichte heraus in die Zukunft hinein zum Ausdruck, wie wichtig für uns Frieden, Freiheit und Demokratie sind.

Lesen Sie aus unserem Angebot: 1991 aus dem Banat nach Schwaben

Viele Menschen erinnern die Bilder der Flüchtenden aus der Ukraine an ihre eigene Vergangenheit. Welchen Beitrag können sie leisten, um mit den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen im Kontext des Russland-Ukraine-Krieges hierzulande umzugehen?

Der Krieg in der Ukraine beeinflusst nicht nur das Leben der Menschen in der Ukraine und in Russland, sondern wirkt sich auch auf das Zusammenleben der Menschen in Deutschland aus. Gerade hier bei uns in Baden-Württemberg leben viele Vertriebene und Spätaussiedler. Sie sind wertvolle, geschätzte Mitbürger und haben für unser Land Hervorragendes geleistet. Diese Menschen haben leidvoll erfahren, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Sie tragen zu einem friedlichen Zusammenleben bei, indem das Geschehene wachgehalten wird. Gleichzeitig erleben wir angesichts des Leids, das dieser Angriffskrieg verursacht, eine große Welle der Hilfsbereitschaft und der Solidarität. Das macht wirklich sehr, sehr dankbar – gegenüber jeder und jedem Einzelnen, die oder der sich hier einbringt und engagiert.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Fremden sind nicht mehr fremd

Welchen Beitrag kann die Kultur, das Wachhalten der Erinnerung, leisten?

Die Erinnerung mahnt uns, den Wert von Frieden und Freiheit zu schätzen, und für Friede und Freiheit auch mit aller Kraft einzustehen. Um das zu vermitteln, leisten Kunst und die Kultur von jeher enorm wichtige Beiträge. Musik, Kunst, Theater, Literatur und Film waren und sind ja eine reale, konkrete Umsetzung von Freiheit, gerade auch von künstlerischer Freiheit. Künste drücken aus, was Individuen in einer Gesellschaft empfinden. Sie reflektieren Freiheit ebenso wie Freiheitsentzug – und die Schattierungen dazwischen. Dabei ist die Kultur ein öffentliches Gut, das allgemein zugänglich ist und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Gerade in Zeiten des Krieges ist das wichtiger denn je. Deswegen muss man auch in schweren Zeiten ab und an das Festtagsgewand herausholen – beim Bundesschwabenball und anderswo.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ungarische Konsulin attackiert Brenner

Wie lautet am Samstagabend Ihre Botschaft an die Festgäste?

Diejenigen, die selbst Krieg, Flucht und Vertreibung erlitten haben oder deren Eltern und Großeltern davon betroffen waren, wissen ganz genau, was es heißt, binnen weniger Stunden gezwungen zu sein, mit wenigen Habseligkeiten am Leib aufzubrechen, seine Heimat verlassen zu müssen und um die Zurückgebliebenen zu bangen. Dementsprechend engagieren sich zahlreiche Vertriebene und Aussiedler in vorbildlicher Weise und zeigen sich mit Flüchtlingen aus der Ukraine solidarisch. Sie tragen Geld- und Sachspenden zusammen, nehmen Flüchtlinge auf und setzen sich für andere ein. Ihnen gebührt unser aufrichtiger Dank – verbunden mit der Bitte, in diesem Engagement nicht nachzulassen.

Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 16 Uhr, dann gibt es an der Kasse auch die Eintrittskarten.