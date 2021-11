Theater in Weil der Stadt Chaim und Adolf treffen aufeinander

Sticker beschreibt das Ensemble als „Volkstheater mit Niveau“, das nicht nur seichte Schwänke aufführe wie viele andere Volkstheater, sondern sich auch schwierigen Themen humorvoll widme und dabei trotzdem immer unterhaltsam bleibe. Das Stück „Chaim und Adolf – Eine Begegnung im Gasthaus“ von Stefan Vögel, unter der Regie von Franz Xaver Ott, feierte seine Uraufführung im Oktober 2018 und zeigt das Aufeinandertreffen eines Israeli mit deutschen Wurzeln und einem Bauern namens Adolf.

Zuschauer sind Teil des Geschehens

Die Zuschauer werden als „Gäste“ des Wirtshauses St. Augustinus in das Stück einbezogen. Sie werden Zeuge, wie Chaim Eisenberg zum wiederholten Male zum Wandern ins Schwabenland kommt. In dasselbe Dorf, in denselben Gasthof. Doch eines fehlt ihm in der Idylle: Ein adäquater Schachpartner. Laut dem Gastwirt Martin kommt dafür nur einer infrage: der Bauer Adolf. Obwohl der Name bei Chaim Skepsis auslöst, lässt er sich auf die Schachpartie ein, und Adolf entpuppt sich dabei als kluger und schlagfertiger Partner mit Witz und Humor.

Die Vorstellung beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 22 Euro, für Schüler 15 Euro. Im Preis ist ein Essen (drei stehen zur Auswahl) inbegriffen, das vor dem Auftritt gereicht wird. Währenddessen gibt es keine Bewirtung. Zugang mit 3G in der Basisstufe, ab Warnstufe mit 2G. Der Erlös geht an den Bürgertreff. Anmeldung unter www.manufaktur-wds.de.