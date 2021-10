Theater in Leonberg Jugendspielclub wagt sich an Kafka

Gedreht an einem einzigen Tag

Im Film werden markante Situationen des Romans, Begegnungen und Konflikte der Protagonisten zu kurzen Sequenzen an unterschiedlichen Orten bespielt. Zwei Schauspieler des Theater Pforzheim, Anne-Kathrin Lipps und Bernhard Mandl, ergänzen als Gäste das junge Ensemble. Sprecher Sascha Mey fügt mit Kafkas Originaltext alles zusammen. Dass dies mit wenigen Mitteln und in kurzer Zeit entstand – gedreht an einem einzigen Tag, das Ensemble agiert, mit nur einer Probe, nahezu spontan – ist zwar aus der Not geboren, wirkt aber dennoch mehr als Stilmittel, denn als Kompromiss.