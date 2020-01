Auch große und kleine Wort- und Musikakrobaten bereichern das Programm der Kleinkunstbühne. Etwa Gogol und Mäx, die Musikakrobaten, die im Theater im Spitalhof in ihrer herrlich grotesken und umwerfend komischen Art akrobatische und musikalische Kunstfertigkeit verknüpfen werden. Am 10. März bieten sie bei zwei prall gefüllten Stunden des Lachens und Staunens eine schier unbegreifliche Instrumentenvielfalt. Auch den jüngeren Zuschauern wird wieder viel geboten. Nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke bringt das Theater Patati Patata am 20. Februar, „Arnold, Retter der Schafheit“ für Kinder von vier Jahren an auf die Spitalhofbühne. Das Stück „Hühner“ verspricht Puppenclownerei mit Ei am 5. März. „Papperlapapp“ des Amai Figurentheaters erzählt für Kinder von drei Jahren an am 12. März die Geschichte eines Kartons. Am 2. April ist das Theater „Pohyb’s und Konsorten“ mit „Vom Glück, zu zweit zu sein“ auf der Spitalhofbühne zu sehen. Die Kindertheaterveranstaltungen finden immer donnerstags um 10.30 Uhr statt.