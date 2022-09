Tennisclub Ditzingen Tennis und Inklusion – geht das?

Probleme bei der Materialbeschaffung

Essenzielle Fragen bei diesen Projekten drehen sich um das Material. So werden Blinden-Tennisbälle – im Schaumstoffball befindet sich eine Plastikkugel, die mit kleinen Metallstiften gefüllt ist, sodass der Ball deutlich hörbar beim Schlagen rasselt – nirgendwo in Europa, sondern in Japan hergestellt und sind kaum zu bekommen. Außerdem, so Niklas Höfken, seien Krankenkassen so gut wie nicht bereit, Sportrollstühle, die zwischen 2500 und 10 000 Euro kosten, zu finanzieren. Sportanlagen müssen barrierefrei zugänglich sein, beim TC Ditzingen soll möglichst schnell eine behindertengerechte Toilette gebaut werden.