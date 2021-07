Tennis-Verbandsspiele TC Leonberg braucht noch zwei Siege

Beim TC Weissenhof fehlte nicht viel, um sich eine bessere Ausgangsposition zu schaffen. Nach den Einzeln hieß es 3:3. Nikola Ciric (6:2, 6:3 gegen Jannik Maute) und Urs Thurau (6:1, 6:3 gegen Dennis Riegraf) gewannen souverän. Yannick Offermans benötigte gegen Simon Greul (ehemalige Nummer 55 der Weltrangliste) ein 10:4 im Match-Tiebreak, um zu punkten. Auch David Romahn ging gegen Luca Ockernahl in den Entscheidungssatz, lag mit 4:2 in Führung, machte dann aber keinen Punkt mehr. Ein Sieg in den Doppeln (Ciric/Thurau gegen Ockernahl/Riegraf 6:1, 6:4) reichte nicht, um Zählbares mit nach Hause zu nehmen.