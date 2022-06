Tennis-Verbandsrunde TC Leonberg meldet sich zurück

Wie schon in der vergangenen Saison startet der TC Leonberg in der Oberliga erneut eine Aufholjagd. Trotz zweier Auftaktniederlagen hatte die Mannschaft 2021 mit am Ende 3:3 Punkten den Klassenerhalt noch geschafft. Auch in dieser Runde musste sich der TCL mit jeweils 4:5 gegen TC BW Vaihingen-Rohr und TC Schorndorf in den ersten beiden Partien zweimal geschlagen geben. Nach einer fünf-wöchigen Spielpause legte die Mannschaft nun den Schalter um und setzte sich gegen den TC Weingarten mit 6:3 durch.