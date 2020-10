Tennis unter dem Hallendach Mehr als 1000 Partien sind terminiert

Freiwillig eine Klasse tiefer

Es gab aber auch Teams, die freiwillig eine Spielklasse tiefer antreten wollten. Die Herren 50 des TC Maichingen zum Beispiel, zuletzt mit Markus Zwickl, Steffen Fortun, den beiden Ex-Clubtrainern Rudi Talian und Wolfgang Kogel sowie von Wolfsberg Pforzheim Heiko Knappmann auf Kurs in die Staffelliga, ließen sich in die Kreisstaffel zurückstufen. Bei den Herren nahm die TA SV Böblingen die Rückstufung ihrer dritten Mannschaft von der Staffelliga in die Bezirksstaffel 1 an.