Tennis TC Leonberg: Klassenerhalt zum Greifen nahe

Leonberg - Ein positives Punktekonto, Platz drei vor dem abschießenden Doppel-Spieltag am kommenden Wochenende – was soll da noch schiefgehen? Noch will Yannick Offermans aber keinen Haken an die Runde machen. Der Mannschaftsführer der Regionalliga-Damen des TC Leonberg sieht vor allen Dingen zwei Unbekannte, die das Vorhaben Klassenverbleib noch gefährden könnten. Zum einen steht nicht fest, ob zwei oder drei Mannschaften absteigen. Maßgeblich ist hier, wie viele Teams aus der Bundesliga herunterkommen. Zum anderen lässt sich nicht einschätzen, welche Anstrengungen die Konkurrenz unternimmt, sprich: wie viele Ausländerinnen eingesetzt werden, um die Liga zu halten.