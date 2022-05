Die Gastgeberinnen traten erneut mit drei Spielerinnen aus Spanien auf den ersten drei Positionen an. Gegen Sindelfingen lösten Jessica Bouzas-Maneiro, Leyre Romero Gormaz in ihrem ersten Spiel für den TCL und Claudia Hoste Ferrer die Aufgaben im Einzel jeweils in zwei Sätzen. Weil Rosalie Willig, Stefanie Stemmer und Susi Fortun etwas unter ihren Möglichkeiten blieben und die Punkte abgaben, fiel die Entscheidung in den Doppeln. Leonberg hatte die besseren Nerven, verbuchte die drei Partien für sich, zwei davon im Match-Tiebreak.