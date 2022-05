Drinbleiben – so lautete die Devise des Damenteams beim TC Leonberg in der vergangenen Regionalliga-Saison. Am Ende sprang ein dritter Platz bei fünf Siegen und nur zwei Niederlagen heraus. Und obwohl die Leonberger Mannschaft die Vorgabe deutlich übererfüllt hat, lautet das Ziel in der dritthöchsten deutschen Spielklasse auch in diesem Jahr wieder Klassenerhalt. An diesem Sonntag startet der TC Leonberg beim Vorjahres-Vizemeister Tennis Eschborn in die Runde.