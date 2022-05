Aufstiegsoption hängt von Sindelfingen ab

Was dieser zweite Platz wert ist, das steht allerdings noch nicht fest und hängt vom Ausgang in der 2. Bundesliga ab. Schafft die TA VfL Sindelfingen an den verbleibenden zwei Spieltagen am kommenden Wochenende den Klassenerhalt, dann kann die zweite Sindelfinger Mannschaft als Meister der Regionalliga Süd-West nicht aufsteigen. Als Vize wäre für den TC Leonberg der Weg nach oben frei. „Wir haben das intern noch nicht besprochen, aber die Tendenz geht dahin, dass wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen würden“, sagt Yannick Offermans.