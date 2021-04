Keine Einzel-Titelkämpfe im Bezirk C

Abgesagt worden sind vom Württembergischen Tennis Bund (WTB) dagegen die Bezirksmeisterschaften für die Aktiven und die Senioren. Im Bezirk C (Stuttgart-Böblingen-Calw) hätten sie vom 13. bis 16. Mai in Sindelfingen und Zuffenhausen stattfinden sollen. Damit reagierte in ihrer jüngsten Sitzung die Sportkommission des WTB unter Leitung von Verbandssportwart Rolf Schmid auf die am 17. April von der Landesregierung beschlossenen Änderungen in der Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Weil diese Änderungen bis zum 16. Mai gelten, war die Absage alternativlos. Eine mögliche Verlegung soll aber in einer gemeinsamen Videokonferenz der Sportkommission erörtert werden. Dafür besteht aber weiterhin die Hoffnung, dass die Verbandsrunde für Clubmannschaften wie geplant absolviert werden kann. Begonnen würde dann Anfang Juni in der Kalenderwoche 23.