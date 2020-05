Tennis Nach der Absage der Saison soll Alternative her

Beim TC Leonberg ist man noch in der Entscheidungsphase, ob die Damen-Mannschaft die Möglichkeit wahrnehmen wird. Die Frauen hatten sich in der vergangenen Saison den fünften Platz in der Regionalliga gesichert. „Wir sind in Gesprächen, auch mit unseren ausländischen Spielerinnen. Die Frage ist, ob wir wollen, dass sie die Reise auf sich nehmen und zu uns kommen und dann privat untergebracht sind“, sagt der Sportwart Jörg Zimmermann. Bis zum 27. Mai muss hier die Entscheidung fallen. Keine Zweifel oder Bedenken gibt es beim ersten Herren-Team, das in die Oberliga aufgestiegen ist. „Da wollen wir auf jeden Fall spielen, wenn sich genügend Mannschaften melden, sodass ein Spielbetrieb zustande kommt“, sagt Zimmermann. Somit könne der Aufsteiger in die höhere Klasse hineinschnuppern, ohne Gefahr zu laufen, wieder absteigen zu müssen. Die Mannschaft ist weitgehend zusammen geblieben. Allein Jimmy Yang hat Leonberg in Richtung Reutlingen verlassen, hinzu gekommen ist der Oberliga-erfahrene David Romahn. Die Anmeldungsfrist auf WTB-Ebene ist Montag, 1. Juni.