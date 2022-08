Tennis-Jugendcup Überraschungssieger am Finaltag

Ein hart umkämpftes Endspiel

Im Turnier des ITF-Weltverbandes (U 18) sicherte sich die ungesetzte Sonja Zhiyenbayeva aus dem rheinland-pfälzischen Andernach vor knapp 400 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Rutesheimer Natur-Arena den Sieg durch ein hart umkämpftes 4:6, 7:6, 6:4 über die erst 15-jährige und ebenfalls ungesetzte Bulgarin Rositsa Dencheva. Bei den Jungs gewann ebenfalls etwas überraschend der Österreicher Matthias Ujvary durch ein lockeres 6:2, 6:4 über den Serben Zoran Ludoski, der im Halbfinale überraschend den für Wolfsberg Pforzheim in der 2. Bundesliga spielenden Birkenfelder David Fix ausgeschaltet hatte. Der Österreicher aus Gössing im südlichen Burgenland ging schnell mit 4:0 in Führung und ließ dabei den Serben Zoran Ludoski mit variablem Spiel teilweise sehr alt aussehen.