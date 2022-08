Tennis-Jugendcup Drei Wild Cards für Lokalmatadore

Zwei Ranglistenturniere des Deutschen Tennis-Bundes für die Altersklassen U 14/U 16 bilden an diesem Freitag den Auftakt der 24. Auflage des Jugendcups. Gespielt wird in diesen Wettbewerben auf der Anlage des TSC Renningen. Am Hauptspielort in Rutesheim geht es von Samstag an rund, wenn die Qualifikation für die U 14- und U 16-Konkurrenzen von Tennis Europe (TE) beginnt. Einen Tag später greifen dann auch die Teilnehmer in der vom Weltverband ITF organisierten Altersklasse U 18 ins Geschehen ein. Hier wird ausschließlich auf der Anlage des TC Rutesheim gespielt.