Tennis-Jugendcup Das Turnier bekommt zehn Punkte

Und auch die Melderegularien würde der Vorsitzende des TSC Renningen gerne ins Gespräch bringen. Auf europäischer Ebene haben die Nachwuchscracks die Möglichkeit, sich für drei Turniere gleichzeitig anzumelden und erst kurz vor Beginn der Wettbewerbe zu entscheiden, wo sie aufschlagen. „Für die Turnierveranstalter ist das so kaum zu handeln“, sagt Peter Rohsmann, „bei uns kamen beispielsweise bei den Jungs am letzten Tag rund 50 Abmeldungen auf einmal. Die checken die Meldelisten und gehen dann dorthin, wo sie sich die meisten Ranglistenpunkte erhoffen.“

Hohes sportliches Niveau

Die Sorge, dass die sportliche Qualität leide, weil in Renningen und Rutesheim unmittelbar nach der Europameisterschaft gespielt wird und die Vorbereitung auf die Hartplatzturniere in den USA schon auf vollen Touren läuft, entkräftete der zweifache Grand-Slam-Sieger im Doppel. Philipp Petzschner, in seiner Funktion als Bundestrainer für den männlichen Nachwuchs zum ersten Mal beim Jugendcup, sagte: „Mit den aktuellen Doppel-Europameistern Max Stenzer und Max Schönhaus sowie dem Nürnberger Justin Engel haben wir die besten Junioren des Jahrgangs 2007 zum Jugendcup geschickt. Mehr geht im Augenblick nicht.“

Aufwertung in die höchste Kategorie

Mehr gehen soll aber zur 25. Auflage des Turniers im kommenden Jahr. Mit einer möglichen Aufwertung sowohl des ITF-Wettbewerbs als auch der TE-Konkurrenzen in die höchste Kategorie sollen noch mehr Spitzenspieler angelockt werden. Dafür müsste der Veranstalter auch die Unterbringungskosten für die jüngeren Jahrgänge übernehmen. Dieser finanzielle Mehraufwand bleibt nur im Rahmen, wenn das Jugendgästehaus in Leonberg wieder als Turnierhotel zur Verfügung stehen würde. Die Renovierungsarbeiten dort sollen voraussichtlich im September 2023 abgeschlossen. sein. Eventuell könnte davor die Unterbringung der jungen Tennisspieler als Testlauf dienen. Klappt das, gibt es im nächsten Jahr bei der Bewertung des Turniers vermutlich zehn Punkte mit Sternchen.